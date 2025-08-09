کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا تا آخر هفته، افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد گفت: امروز تداوم وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در محدوده دریایی استان و در بعدازظهر ناپایداری جوی به ویژه در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح تا ظهر امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و بروز گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه احتمال دارد.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه تا ساعات بعدازظهر نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک و نیم متر خواهد رسید.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

او افزود: از فردا از شدت شدت باد‌های جنوب شرقی در دریا کاسته خواهد شد، اما تا روز دوشنبه تداوم فعالیت سامانه فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا تا روز پنجشنبه ۲۳ مرداد با تاکید برروز‌های سه شنبه و چهارشنبه، افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.