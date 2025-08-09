کارشناس هواشناسی: از فردا تا سه شنبه علاوه برکاهش شدت گرما وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز تداوم هوای گرم و شرجی همرا ه با وزش باد در استان خواهیم داشت

غلامپور با اشاره به اینکه از امشب افزایش ابر و وزش باد وجود دارد ؛ افزود: از فردا یکشنبه تا سه شنبه با شمالی شدن جریانات علاوه بر کاهش شدت گرما وزش باد نسبتا شدید بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دیروز جویبار و ساری با ۳۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده و دلیر چالوس با ۱۱ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز مواج برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.