رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه: با تلاش آتش‌نشانان، موتورسیکلت‌های یکی از سوله‌ها خارج شدند، اما سوله حاوی کارتن و مواد روغنی دچار خسارت سنگین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدرضا برزگر گفت: ساعت ۳ بامداد امروز، گزارش حریق در سوله‌های انبار نگهداری کالا در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه دریافت و بلافاصله عملیات اطفاء حریق با اعزام ۱۰ خودروی آتش‌نشانی از ساوه، شهر صنعتی کاوه و شرکت طبیعت شروع شد.

او افزود: در مجاورت سوله ای که دچار حریق شده بود انبار نگهداری موتورسیکلت قرار داشت که با اقدام به موقع آتشنشانان و عوامل گمرک این سوله تخلیه شد و خسارتی به آنها وارد نشد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه ادامه داد: سوله دیگر که حاوی کارتن، رول کاغذ، مواد روغنی و رنگ بود، به دلیل شدت بالای حریق به‌طور کامل طعمه آتش شد و خسارت سنگینی به آن وارد آمد.

برزگر با اشاره به اینکه شدت حریق به حدی بود که باعث تخریب سوله شد، گفت: حریق هنوز به‌طور کامل مهار نشده، عملیات اطفاء حریق ادامه دارد و خوشبختانه تا این لحظه، هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

او عنوان کرد: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، کارشناسان آتشنشانی در حال بررسی موضوع هستند و نتایج بررسی‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.