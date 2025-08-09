به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صفدر صفدری در گفت‌و‌گو با خبر گزاری صدا و سیما سطح زیر کشت تاکستان‌های استان را بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان، حدود ۹ هزار هکتار به رقم کلاه‌داری و مابقی به رقم کشمشی (بی‌دانه سلطانی) اختصاص دارد.

وی افزود: ۶۰ درصد تاکستان‌های استان آبی و ۴۰ درصد دیم است.

انگور اُتم رویال، بلک سیدلس، رعشه، ترکمن چهار، رشه سردشت، پیکامی، بیدانه قرمز، شاهانی قرمز، یاقوتی، کندری، لعل، دیوانه، سپیداری و فلیم سیدلس از جمله ارقام جدید کشت شده در استان است.

از مجموع ۳۴۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان ۱۴۸ هزار و ۶۶۹ هکتار اراضی زراعی و باغی آبی و ۱۲۷ هزار و ۱۱۱ هکتار اراضی زراعی و باغی دیم است.