با حضور به موقع محیط بانان در مناطق شهرستان‌های نهبندان و قائن، چهار نفر متخلف شکار و صید قبل از انجام شکار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی محیط بانان در حفاظت و حراست از حیات وحش، گشت و کنترل‌های مستمر و منظم و شبانه روزی در سطح مناطق و پیشگیری از شکار و صید غیر مجاز است گفت: محیط بانان شهرستان نهبندان حین عملیات گشت و کنترل در منطقه مرزی، موفق به دستگیری سه نفر متخلف به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی و یک قبض سلاح pcp و تعدادی دام زنده گیری پرندگان شدند.

ارشادی افزود:همچنین محیط بانان شهرستان قائن موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکار وصید قبل از انجام شکار در یکی از مناطق آزاد این شهرستان شدند.

وی گفت: محیط بانان بصورت شبانه روزی در مناطق استان در حال خدمت هستند و با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد خواهند کرد.