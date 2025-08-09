به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل سوم برنامه «طریق» روایت‌هایی پیرامون پیاده روی اربعین و عشق به امام حسین (ع) را روایت می‌کند.

بنابر این گزارش، هر قسمت از این برنامه در سه پرده روی آنتن می‌رود؛ در پرده اول به نمایش تعزیه به فراخور سوژه و مهمان برنامه می‌پردازد و در پرده دوم و سوم مجید یراق‌بافان با مهمان برنامه به گفت‌و‌گو می‌نشیند.

برنامه «طریق» به تهیه کنندگی محمدحسین سعادتی در گروه معارف اسلامی شبکه یک تهیه شده است.