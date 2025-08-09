پخش زنده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد از کاهش ۶۳ درصدی بارندگیهای استان یزد در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی به مناسبت روز خبرنگار، گفت: اصحاب رسانه باتوجه به کاهش ۶۳ درصدی بارشها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و کاهش ۴۵ درصدی بارندگیها نسبت به متوسط بلند مدت استان یزد، در فرهنگ سازی مدیریت مصرف در تمامی فصول سال نقش موثری ایفا کنند.
وی افزود: اگر مردم در مصارف شرب و بهداشت و آبیاری باغچهها ۲۰ درصد صرفه جویی کنند باعث میشود سطح آب شرب مخازن استان یزد حفظ شود تا در شرایطی مثل قطعی برق مدیریت لازم در تامین آب مردم استان یزد صورت گیرد.
محجوبی با بیان اینکه صرفه جویی ۲۰ درصدی خدشهای به راحتی و آسایش مردم وارد نمیکند، ابراز کرد: اصحاب رسانه استان یزد میتوانند در این زمینه یاری رسان باشند تا این صرفه جویی ۲۰ درصدی همیشه و در تمام فصلهای سال به فرهنگ تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با اشاره به اینکه تاکنون نیمی از فصل گرما را سپری کردیم، بیان کرد: با مدیریت صحیح تا امروز کمترین مشکل و چالش را در تامین آب شرب مردم استان یزد داشتهایم.
محجوبی با بیان اینکه تمام تلاشها برای تامین آب شرب استان یزد در حال انجام است، گفت: گرمای هوا در تابستان امسال کم سابقه بوده است و در این شرایط مصرف آب کولرهای آبی بیشتر خواهد بود.
وی در پایان ابراز کرد: با در نظر گرفتن وضعیت موجود، همه اقدامات لازم برای بهبود مدیریت تأمین و مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی با قوت پیگیری میشود.