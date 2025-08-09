امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ۰۹:۱۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری ایران جوان
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
یک امت پشتیبان ایران
یک امت پشتیبان ایران
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
خبرهای مرتبط

کاهش دما از فردا در مازندران

رگبار، رعد و برق و کاهش دما در نوار شمالی کشور

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۸ مرداد

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، کاهش دمای هوا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 