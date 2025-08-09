پخش زنده
عملیات مرمت مسجد جامع تاریخی ورزنه در محور شرق استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این عملیات مرمتی شامل آواربرداری و حفاظت و مرمت اضطراری پشتبام، مناره مسجد و همچنین مرمت ضلع شمالی پل ورزنه است.
امیر کرمزاده افزود: بااعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی از محل اعتبارات ملی، این مسجد آغاز شد.
مسجد جامع ورزنه ۶۰۰ سال است که احداث شده و در دورههای مختلف تاریخی مرمت شده است.
معماری مسجد جامع ورزنه از خشت و آجر و ارتفاع منار آن ۲۰ متر است.