به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به عقب‌ماندگی زیرساختی استان نسبت به میانگین ملی، خواستار بازنگری در سهم استان از درآمد‌های کشور شده و گفت: همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری "اینوا"، مسیر مشخص توسعه آذربایجان‌غربی را ترسیم کرده است.

رضا رحمانی در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای شورای اداری استان، از برگزاری اولین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور در آذربایجان‌غربی به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه یاد کرده و افزود: این همایش با مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار و نهضت سرمایه‌گذاری آغاز شده و حضور پررنگ فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و پیگیری‌های پس از آن، زمینه‌ساز تحولی بزرگ در جذب سرمایه‌گذار بوده است.

وی همچنین با اشاره به ایجاد مرکز تخصصی خدمات سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از خروجی‌های این همایش، خاطرنشان کرد: برای ۲۰ شهرستان استان برنامه‌هایی در حوزه‌های صنعت، لجستیک، کشاورزی و گردشگری طراحی شده و طرح‌های آماده کلنگ‌زنی و احیای واحد‌های راکد و زنجیره‌های ارزش نیز در دستورکار قرار گرفته‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های مختلف نظیر شهرک‌های نساجی، گردشگری و هلدینگ‌های تأمین مالی آمادگی خود را برای ورود به استان اعلام کرده‌اند، افزود: این حرکت آغاز یک نهضت است که باید در راستای تحقق شعار سال ادامه یابد و زیرساخت‌های اساسی مانند راه، راه‌آهن، برق و مخابرات باید فعال باشند و در حوزه راه خوشبختانه تمام کارگاه‌های راه‌سازی استان به‌صورت دو شیفت فعال هستند.

رحمانی همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی استان نسبت به شاخص‌های ملی، اضافه کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی پایین است و در بخش درمان با کمبود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی مواجه بوده و در حوزه آموزش ۸ هزار کلاس درس کم داریم و حدود دو میلیون مترمربع فضای ورزشی نیاز داریم تا به متوسط کشوری برسیم و اگر این مشکلات حل نشود، توسعه متوازن ممکن نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تکمیل کریدور‌های ارتباطی کلیدی مانند مسیر‌های خوی - رازی و ارومیه - نقده - پیرانشهر، افزود: در مسیر پایانه مرزی بازرگان تاکنون بیش از ۱۹ میلیارد دلار ترانزیت انجام شده و این ظرفیت باید بیش‌ازپیش فعال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت توجه ویژه دولت به احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و یادآور شد: سیاست‌های احیای دریاچه باید از حوزه نرم‌افزاری تا اقدامات عملیاتی تقویت شده و وزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت وارد عمل شود و شیوه‌های نوین آبیاری، کشت جایگزین، لایروبی نهر‌ها و حمایت از کشاورزان منطقه باید در اولویت باشد و همچنین برنامه‌های باروری ابر‌ها که با پیگیری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود، بسیار امیدبخش است.

رحمانی همچنین پایش هوشمند مشکلات استان با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، راه‌اندازی دبیرخانه دائمی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ضرورت بازنگری در سهم استان از عوارض و درآمد‌های ملی براساس جمعیت و درآمد سرانه را از دیگر اقدامات و مطالبات مهم برشمرده و افزود: اگر این مسیر به‌درستی ادامه یابد، می‌توانیم به توسعه پایدار و فراگیر در استان دست یابیم و مردم نوار مرزی و همه ساکنان استان باید از ظرفیت‌های مرزی، اقتصادی و زیست‌محیطی بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر وفاق، امنیت و همدلی بین ادیان و اقوام استان، از حضور و حمایت مستمر رئیس‌جمهور در چهارمین سفر خود به استان قدردانی کرده و تصریح کرد: با اشراف کامل دکتر پزشکیان به مسائل استان و اهتمام دولت، می‌توانیم به توسعه همه‌جانبه آذربایجان‌غربی امیدوار باشیم.