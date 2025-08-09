پخش زنده
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در لاهیجان گفت: امسال به روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت خودروی حمل زباله اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ علی قربانی در حاشیه آغاز ساخت مجتمع گردشگری، تفریحی، اقامتی و بازارچه روستایی در روستای پاشاکی لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه سیاستها در گذشته اینطور بود که ماشین آلات خدماتی به روستاهای بالای هزار نفر جمعیت اختصاص مییافت افزود: امسال این برنامه ریزی صورت گرفته که خودروی حمل زباله برای روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت که تاکنون این خودرو را دریافت نکردهاند خریداری شود و به آنها اختصاص یابد.
وی با اشاره به وجود ۳۹ هزار و ۵۴۰ دهیاری در کشور اضافه کرد: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۱۴۸ دهستان ماشین حمله زباله دارند که زبالههای ۳۵ هزار روستا را جمع آوری میکنند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: پارسال دو هزار دستگاه ماشین حمله زباله و آتش نشانی برای کشور خریداری شد که ۷۷ دستگاه از این خودروها به استان گیلان اختصاص یافت.
علی قربانی در ادامه با اشاره به اینکه ۹۳۸ بخش در کشور ماشین آتش نشانی دارند افزود: حدود ۲۰۰ بخش در کشور ماشین آتش نشانی ندارند و طبق شیوه نامهای که در هفته آینده به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد این سازمان آمادگی دارد تا سقف ۵ میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات آتش نشانی پرداخت کند و مبلغ باقی مانده را هم که حدود ۲ میلیارد تومان است را خود دهیاریها پرداخت کنند.
با حضور معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ساخت یک مجتمع گردشگری، تفریحی، اقامتی و بازارچه روستایی در روستای پاشاکی لاهیجان در مساحت ۴۴۸ مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آغاز شد.