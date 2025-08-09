پخش زنده
امروز: -
در تصادف زنجیرهای محور منوجان ۵ نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کرمان، در تصادف زنجیرهای یک دستگاه تریلی و دو خودروی سواری در محور منوجان به نودژ ۵ نفر جانباختند و ۵ نفرنیزمصدوم شدند.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، در این سانحه سه دستگاه خودرو شامل یک تریلی و دو خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند که منجر به وقوع خسارات جانی و مالی شدید شد
رضا فلاح افزود:بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امداد و نجات به محل اعزام شد که نیروهای هلال احمر بلافاصله پس از حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی محل، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس در خودروها را آغاز کردند.
وی با عنوان اینکه در این حادثه دلخراش، ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۵ نفر دیگر مصدوم شدند، بیان کرد: سه نفر از جانباختگان در داخل خودروها گرفتار شده بودند که با عملیات رهاسازی، پیکر آنها تحویل نیروهای انتظامی شد.