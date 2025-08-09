به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه بررسی و حل مشکلات زیرساختی حوزه مخابراتی و آنتن دهی تلفن همراه و ایرانسل با حضورفرماندار و جمعی از مسئولان مخابراتی شهرستان رامسر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار شهرستان رامسر گفت: در سفر استاندار مازندران به شهرستان رامسر پیگیری مشکلات حوزه مخابراتی در دستور کار قرار گرفت که با توجه به قطع و وصل برق این اقدامات نمود پیدا نکرد.

مسلم قبادیان افزود: جهت حل اتفاقات حوزه برق و مخابرات هماهنگی بین این دو اداره نجام شد که زمانی که یک فیدر قطع میشود از فیدر کمکی استفاده شود تا آنتن دهی تلفن همراه قطع نشود.

وی تصریح کرد: چند دکل در حوزه ایرانسل و همراه اول در هفته دولت افتتاح میشود و پیگیر آنتن دهی همراه اول در شهرستان رامسر هستیم تا با حضور گردشگران و شلوغی شبکه همراه با افزایش دکل‌ها مشکل آنتن دهی حل شود که در محدوده توساسان و بیمارستان دو دکل نصب خواهد شد.

همچنین محمدنقی نوبخت مدیر ایرانسل منطقه شمال در این جلسه گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار است و ۲۸۰ میلیارد ریال پروژه اختصاص داده شده که در هفته دولت دو پروژه افتتاح و دو پروژه کلنگ زنی میشود.