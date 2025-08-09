

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با همکاری مردم و پیگیری ماموران شرکت برق استان ۴ دستگاه استخراج رمز غیر مجاز در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد.

رسول روستایی افزود: از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز هزار و ۶۲ دستگاه ماینر غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.

روستایی اضافه کرد: مشترکان در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محل‌های استخراج رمز ارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ از جوایز یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.

وی از همکاری مردم در خصوص شناسایی مراکز نگهداری ماینر و محل‌های استخراج رمز ارز غیرقانونی تقدیر کرد و ادامه داد: تاکنون بیش از ۳ میلیارد ریال پاداش به افرادیکه مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان به شرکت برق معرفی کرده‌اند پرداخت شده است.