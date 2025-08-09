نماینده مردم میبد و تفت در مجلس، با اشاره به حضور وزیر میراث فرهنگی در این شهرستان و بررسی موضوع توسعه گردشگری سلامت، این حوزه را صنعتی پاک و ارزآور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شهرستان و طرح موضوع توسعه گردشگری سلامت به‌عنوان نخستین محور مذاکرات با وزیر گفت: نگاه دولت به این حوزه، رویکردی جدی و هدفمند یافته و برنامه‌های جامعی برای آن تدوین شده است.

سیدجلیل میرمحمدی افزود: وزیر میراث‌فرهنگی قول صریح برای رفع موانع در تحقق این حوزه و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرده است. همچنین، با پیگیری‌های معاون گردشگری وزارتخانه، مقرر شده است این موضوع با حمایت نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت بررسی و اعتبارات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود.

وی گردشگری سلامت را صنعتی پاک و ارزآور توصیف کرد و گفت : در برنامه هفتم توسعه، شش میلیارد دلار اعتبار برای این حوزه پیش‌بینی شده است که بخشی از آن می‌تواند به استان یزد اختصاص یابد.

نماینده مردم میبد و تفت در مجلس همچنین با اشاره به تحقق وعده وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر سفر به این منطقه گفت : طرح‌ها و ایده‌های راهبردی ارائه‌شده در این سفر، به‌ویژه مطالعات باستان‌شناسی با محوریت نارین‌قلعه، می‌تواند بستر ثبت جهانی آثار تاریخی میبد و ارتقای جایگاه آن در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

سیدجلیل میرمحمدی افزود: در جریان سفر وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به این شهرستان ، بازدید از راسته بازار به‌عنوان طرح مشارکتی میان وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری و همچنین افتتاح بافت تاریخی مرمت‌شده در بفروییه میبد انجام شد.

وی با بیان اینکه وزیر میراث‌فرهنگی ایده‌های ارزشمندی در حوزه حفاظت و احیای میراث ارائه کرده است، گفت: تحقق این ایده‌ها، به‌ویژه با محوریت حضور باستان‌شناسان و انجام مطالعات تخصصی پیرامون نارین‌قلعه، می‌تواند تحولی بنیادین در وضعیت میراث فرهنگی شهرستان ایجاد و مسیر ثبت جهانی آثار را تسهیل کند.

نماینده میبد و تفت افزود: پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای مرمت مجموعه‌های تاریخی شهرستان، زمینه ارتقای رویکرد مطالعاتی میبد در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کرده و نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد داشت.

وی با قدردانی از حضور وزیر و هیئت همراه در شهرستان، حضور مدیران ارشد و اختصاص زمان برای بررسی ظرفیت‌های میبد را اقدامی مؤثر و ارزشمند در مسیر توسعه پایدار حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دانست.