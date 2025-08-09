پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین: خروجی مدلهای هواشناسی برای امروز استمرار هوای گرم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: امروز در طول روز در استان شاهد افزایش دما خواهیم بود.
وی بیان کرد: جو استان به نسبت پایدار خواهد بود، اما در ساعتهای بعدازظهر و تا سه روز آینده، گذر متناوب امواج باعث افزایش ابر برای اکثر مناطق استان خواهد شد و احتمال بارشهای پراکنده و خفیف در ارتفاعات وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان در ادامه خاطر نشان کرد: برای فردا (یکشنبه) و پسفردا (دوشنبه) جریانات هوای شمالی در سطح استان فعال خواهد شد و وزش بادهای شمالی به تدریج آغاز میشود.
وی همچنین گفت: این وزش بادها روز دوشنبه نمود بیشتری پیدا میکند، به ویژه در امتداد شهرهای بوی تاکستان و بوئین زهرا. همچنین پدیده مه هم در ارتفاعات پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان افزود: از لحاظ دمایی، برای فردا و پسفردا کاهش دما در استان پیشبینی میشود.
بهروزی گفت: دیروز در گرمترین زمان، حداکثر دمای ثبتشده در دو ایستگاه بویین زهرا و رازیان، ۴۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است که گرمترین نقاط استان به شمار میروند.