به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت چهارشنبه، ۲۳ مهر، ۱۴۰۴ توسط انجمن ملی ژئوفیزیک ایران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می شود، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه می شود و علاقمندان می توانند، مقالات خود را در این همایش ارائه و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنند.

هفتمین دوره کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت، که در روز ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در ساختمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تهران برگزار می‌شود، با افتخار اعلام می‌کنیم که با پشتیبانی علمی و معنوی دانشگاه‌ها و نهاد‌های معتبر کشور همراه است. این حمایت‌ها تضمینی بر کیفیت بالای محتوای علمی و اعتبار پژوهشی همایش خواهد بود.