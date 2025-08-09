به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات استعدادهای برتر پسران استان مازندران که در رده سنی زیر ۱۷ سال و به مناسبت گرامیداشت شهدای اقتدار روز جمعه به میزبانی قائم شهر برگزار شد، با حضور شش تیم قائم شهر، میاندرود، بابل، آمل، بهشهر و مقاومت محمودآباد دنبال شد.

در مرحله نیمه‌نهایی، تیم‌های بابل و بهشهر به فینال رسیدند و قائم شهر و محمودآباد برای کسب عنوان سومی رقابت کردند. دیدار فینال در وقت قانونی با تساوی پایان یافت و در ضربات پنالتی، بابل با نتیجه ۲۴ بر ۲۲ به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.

پیش از این، تیم قائم شهر با پیروزی ۲۲ بر ۱۵ مقابل محمودآباد در جایگاه سوم ایستاد و تیم مقاومت محمودآباد به عنوان تیم اخلاق این دوره از رقابت‌ها معرفی شد.