گذرگاه دوغارون تایباد به عنوان یک معبر شرقی نقش زیادی در اقتصاد کشور، خراسان رضوی و شهرستان مرزی تایباد دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،وزیر دادگستری در سفر به تایباد گفت: توسعه و پویایی گذرگاه دوغارون در تایباد می‌تواند فرصت‌های اشتغال پایدار را در این منطقه محروم فراهم کند.

امیرحسین رحیمی افزود: گذرگاه رسمی دوغارون که با بیش از ۱۰۵ سال قدمت اصلی‌ترین کانون اقتصادی شرق کشور به شمار می‌رود، مهمترین مرز اقتصادی ایران برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران افغانستانی است.

نماینده مردم شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی نیز که در این نشست حضور داشت گفت: روزانه افزون بر چهار هزار مسافر قانونی از طریق مرز دوغارون وارد ۲ کشور ایران و افغانستان می‌شوند.

عثمان سالاری افزود: گمرک دوغارون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری هرات دومین بازار اقتصادی افغانستان قرار دارد و ۹۰ درصد صادرات کالا به مقصد این شهر از دوغارون انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در پهنه‌ای به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار در آینده، تحول عظیمی را در حوزه فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این منطقه رقم خواهد زد.

نماینده مردم شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد ادامه داد: حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی انگیزه آنها را برای سرمایه گذاری افزایش خواهد داد.

فرماندار تایباد هم در این دیدار گفت: ارزش مبادلات تجاری ایران و افغانستان سالانه به بیش از سه میلیارد دلار می‌رسد.

حسین جمشیدی افزود: مصالح ساختمانی، مواد غذایی و انواع فرآورده‌های نفتی از مهمترین کالا‌های صادراتی به افغانستان است.

وی به خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق دوغارون به کشورشان اشاره و اظهار کرد: ۷۰ درصد مهاجران غیرمجاز افغان برای بازگشت به کشورشان معبر دوغارون را انتخاب می‌کنند.

فرماندار تایباد دامه داد: برای تسهیل و تسریع در روند خروج اتباع غیرمجاز از طریق دوغارون، امکان انتقال کالا‌های آنها از جای جای کشور تا نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان فراهم شده است.

فرماندار تایباد گفت: از همه ظرفیت‌های لازم استانی و شهرستان برای خروج عزتمندانه اتباع غیرمجاز در مرز دوغارون استفاده شده است تا مهاجرین بدون دغدغه راهی وطن خود شوند.

شرکت در جلسه شورای اداری مشترک شهرستان‌های تایباد و باخرز، بازدید از طرح نیمه تمام زندان تایباد و روند خروج اتباع از مرز دوغارون از برنامه‌های سفر یک روزه امیرحسین رحیمی به تایباد است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.