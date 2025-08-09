به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان دختر کشور، یادواره شهدای وطن به میزبانی استان فارس که از پنجشنبه ۱۶ مرداد در ورزشگاه دانشگاه شیراز آغاز شده بود، عصر روز جمعه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

تیم دوومیدانی دختران استان کردستان در پایان این رقابت‌ها سه مدال کسب کردند.

در نتایج ماده ۴۰۰ متر آزاد پردیس کاکه سوری با ثبت زمان ۵۹.۷۵ و ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی این دوره از مسابقات نشان نقره را به گردن انداخت و در ماده ۴۰۰ متر با مانع نیز با ثبت رکورد ۱:۰۸.۱۰ به مقام سوم و نشان برنز دست پیدا کرد.

همچنین رکسانا عباسی دیگر بانوی کردستانی در ماده ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۹۸ عنوان سوم و مدال برنز این مسابقات را به خود اختصاص داد.