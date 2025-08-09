به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان امسال با انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجهی برنج، روغن، گوشت و فرآورده‌های یخی خارج از شبکه توزیع شدند.

وی افزود: در این عملیات ۳ نفر متهم شناسایی و دستگیر و مقادیر کالای مکشوفه به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال توقیف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و پلیس با جدیت با محتکران و اخلالگران بازار برخورد خواهد کرد.