پینگ پنگ باز کردستانی در مسابقات دسته برتر تنیس روی میز جوانان کشور، به قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات آزاد و دسته برتر تنیس روی میز جوانان پسر کشور با قهرمانی سامران کریمی پینگ پنگ باز شایسته کردستانی به پایان رسید.

این مسابقات با حضور ۲۰۵ ورزشکار از سراسر ایران طی روز‌های ۱۴ تا ۱۷ مردادماه به میزبانی استان آذربایجان غربی در سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر ارومیه برگزار شد و با اعلام نفرات برتر به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، سامران کریمی نماینده شایسته استان کردستان با کسب ۳۰ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. محمد حسن حبیبی از قم و محمد متین فراست از تهران نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.