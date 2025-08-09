با مشارکت خیرین تا اول مهرماه دستکم ۵ مدرسه به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز، در حین بازدید از مدارس در حال ساخت این شهرستان، از تلاش‌های خیرین و دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد.

عسکرزاده با اشاره به ساخت ۱۴ مدرسه در حوزه نهضت عدالت آموزشی گفت: با همت والای خیرین بزرگوار و همراهی دستگاه‌هایی مانند اداره نوسازی مدارس، تا اول مهرماه حداقل ۵ مدرسه به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار مهریز همچنین از نقش مؤثر خیرین در پیشبرد این پروژه‌های عمرانی تقدیر کرد و افزود: این اقدامات ارزشمند با حمایت خیرین و همکاری آموزش و پرورش استان محقق شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های آموزشی در مهریز با شتاب بیشتری در حال تکمیل هستند تا زمینه دسترسی عادلانه‌تر به امکانات تحصیلی فراهم شود.