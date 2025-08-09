بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در هفته بیست و یکم (سال ۱۴۰۴)، ۲.۱ میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۵۵۲ کیلووات ساعت برق در تمامی تابلوها بود؛ این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال در این بازار به فروش رسید.

گفتنی است؛ تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۳ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید.

لازم به توضیح است؛ بیشترین ارزش ریالی معاملات برق در این بازار در هفته مورد بورسی نیز مربوط به تابلو فیزیکی برق آزاد بود؛ فروش ۱۹۹ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۴۵۶ کیلووات ساعت برق از این تابلو به قیمت آزاد و رقابتی مجموع ارزشی برابر ۸ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال را رقم زد.