به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، انحراف از جاده و برخورد با تپه کوئیک در کیلومتر ۲۳ محور دامغان به شاهرودبا یک مصدوم، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۴۰ محور سرخه به آرادان با ۴ مصدوم، واژگونی سمنددر کیلومتر ۱۵ محور میامی به سبزواربا یک مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۹۳ محور میامی به سبزواربا ۴ مصدوم، واژگونی ال ۹۰در کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان با ۵ مصدوم، تصادف زنجیره‌ای ۳ خودرو (نیسان وانت، کوئیک، سمند) در کیلومتر ۱۲ محور سمنان به فیروزکوه با ۴ مصدوم، سقوط از پل سمند در کیلومتر ۷۰ محور میامی به سبزواربا ۷ مصدوم، تصادف سمند و ساینا در کیلومتر ۴۰ محور سمنان به دامغان با ۸ مصدوم، واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۶۷ محور دامغان به سمنان با ۵ مصدوم، تصادف آریزو ۵ و کامیون در کیلومتر ۱۵۰ محور سبزوار به میامی با ۶ مصدوم، انحراف از جاده و سقوط از پل سمند در کیلومتر ۱۰۰ محور سبزوار - میامی بایک فوتی و یک مصدوم، انحراف از جاده پراید در کیلومتر ۳۸ دامغان به کلاته رودبار با ۸ مصدوم، واژگونی kmcدر کیلومتر ۴۵ محور شهمیرزاد به چاشم / فرعی گردنه زرنگ با ۲ مصدوم، انحراف از جاده و برخورد با تپه ساینا در کیلومتر ۵۵ محور دامغان به سمنان با ۴ مصدوم، انحراف از جاده پراید در کیلومتر ۲ محور آرادان به گرمسار ۳ مصدوم برجای گذاشت.