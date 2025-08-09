به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دوازدهمین دوره بازی‌های جهانی چنگدو چین امروز شنبه، آتوسا گلشاد‌نژاد نماینده کشورمان در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم کاراته در دور نخست موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ حریفش را از کشور مصر شکست دهد و راهی دور دوم مسابقات شود؛ گلشادنژاد در دومین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر حریف فرانسوی را از پیش رو برداشت و در دور سوم هم نماینده کشورمان با برتری ۳ بر ۲ مقابل حریف قزاقستان، سومین پیروزی خود را ثبت کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد.

آتوسا گلشادنژاد در مرحله نیمه نهایی ساعت ۱۶:۳۰ به وقت چنگدو با حریفی از ژاپن مبارزه خواهد کرد.

بعد از ظهر امروز صالح اباذری از ساعت۱۳:۴۰ به وقت چنگدو برابر حریفی از آمریکا به روی تاتامی خواهد رفت.