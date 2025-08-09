بابل قهرمان مسابقات کشتی بسیج مازندران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشتی قهرمانی بسیج مازندران گرامیداشت سرداران و شهدای اقتدار در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بابل برگزار شد.
فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: در این دوره از مسابقات ۲۷۵ ورزشکار در قالب ۲۳ تیم از ۲۲ شهرستان استان مازندران با هم به رقابت پرداختند؛ که بابل قهرمان این دوره از مسابقات شد و شهرستانهای ساری و بهشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
سردار مسلمی افزود: نفرات برتر این مسابقات دهم شهریور در مسابقات کشوری کشتی بسیج کشور که به میزبانی شهرستان رامسر برگزار میشود شرکت میکنند.
وی گفت: برای توسعه و ارتقاء این ورزش اصیل ایرانی، مراکز استعدادیابی در پایگاههای مقاومت بسیج فعال شدهاند و تا پایان شهریورماه، ۱۱ سالن کشتی در سراسر استان راهاندازی خواهد شد.
در این مسابقات هم از خانواده شهدای ورزشکار با اهدای لوح سپاس و هدایای تجلیل شد.