سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از آغاز عملیات مرمت دو مسجد تاریخی علی‌خان و باقرخان اشکنان در شهرستان لامرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن ضیایی گفت: مساجد تاریخی علی‌خان و باقرخان اشکنان متعلق به دوره قاجاریه هستند و عملیات مرمت آنها با تخصیص اعتبار بیش از ۲۵ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی افزود: در مسجد تاریخی علی‌خان، اقداماتی از جمله اجرای عایق رطوبتی بام، تعمیر تیر‌های چوبی سقف، مرمت سفیدکاری بدنه خارجی، اجرای کانال دفع نم اطراف بنا و تعمیر در‌های چوبی در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ادامه داد: در مسجد باقرخان اشکنان نیز فنس‌کشی اطراف مسجد و مرمت بخش‌های داخلی انجام خواهد شد.

ضیایی یادآور شد: مسجد علی‌خان اشکنان در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ با شماره ۳۰۶۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مسجد باقرخان نیز از آثار دوره‌ی قاجار است و بخشی از مجموعه تاریخی علیخان محسوب می‌شود.

شهرستان لامرد در فاصله ۳۶۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و بخش اشکنان یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی این شهرستان محسوب می‌شود.