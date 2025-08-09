

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی مدیرعامل این شرکت گفت: چهارمین دوره طرح ملی دانش آموزی گسترش سواد آبی با حضور بیش از ۲۵ هزار دانش آموز در ۱۷۰ مدرسه استان یزد برگزار شد.



وی با بیان اینکه این طرح ویژه دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم دور متوسطه برگزار می‌شود، افزود: اجرای این طرح از آذرماه ۱۴۰۳ با هدف ارتقای دانش آبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان نوجوانان برگزار شد.



محجوبی ابراز کرد: آموزش مفاهیم بنیادین طرح، از طریق برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری و مناظره‌های دانش‌آموزی دنبال شد.



مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد خاطر نشان کرد: در بخش فرهنگی ـ هنری، رقابت‌ها در سه رشته طراحی بازی فکری، عکاسی دیجیتال و نقاشی روی سفال برگزار گردید که آثار برتر در مراسم اختتامیه طرح مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



محجوبی همچنین با ابراز رضایت از مشارکت پرشور دانش‌آموزان، این برنامه‌ها را زمینه‌ساز خلاقیت و آگاهی اجتماعی خواند.



وی همچنین با بیان اینکه مسابقه مناظره دانش آموزی از طرح‌های ابتکاری دبیرخانه طرح سواد آبی استان محسوب می‌شود، بیان کرد: این مسابقه برای چهارمین سال پیاپی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اجرا شد.



محجوبی گفت: در این مسابقات ۱۹۲ تیم ثبت‌نام کردند که پس از مراحل آزمون علمی و کارگاه‌های آموزشی، ۱۶ تیم دختران و ۸ تیم پسران به مرحله نهایی راه یافتند.



رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان ابراز کرد: رقابت‌های نهایی مسابقات مناظره دانش آموزی از بهمن ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد و در پایان، تیم‌های مناطق زارچ، میبد و ناحیه یک یزد در گروه دختران و تیم‌هایی از منطقه زارچ در گروه پسران موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.