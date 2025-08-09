پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال ایران، قرار گرفتن ایران در سید نخست مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا را حاصل عملکرد فنی موفق نسل نوجوان دانست و با تاکید بر افزایش سطح انتظارها از ضرورت حفظ تمرکز در مسیر پیشرو سخن گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شادی مهینی، سرمربی تیم دختران فوتبال نوجوان کشورمان پس از قرعهکشی مسابقات درباره حریفان گفت: درست است که در این مرحله با برخی تیمهای عربی همگروه شدهایم، اما سبک بازی تیمی نظیر لبنان با سایر کشورهای عربی کاملا متفاوت است. لبنان تیمی چندملیتی دارد که از بازیکنان دارای پیشزمینه فرانسوی و اسپانیایی تشکیل شده و بسیاری از آنها سابقه همکاری با مربیان اروپایی را دارند. بر اساس آنالیزهایی که انجام دادهایم، این تیم از لحاظ ساختار فنی، بازیهای تدارکاتی سطح بالا و تجربه بینالمللی در موقعیت مطلوبی قرار دارد و بدون تردید نباید آن را دستکم گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تیم ایران در سید اول بود، گفت: برای نخستینبار تیم ملی زیر ۱۷ سال دختران ایران در سید اول قرار گرفت و در گلدان تیمهای سرگروه جای داده شد. این موضوع حاصل نتایجی است که در دوره گذشته به دست آمد. تیم ما در آن مقطع عملکردی مثبت داشت و توانست توجه و احترام فنی بیشتری در سطح قاره آسیا کسب کند.
سرمربی تیم دختران نوجوان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت پیشرو برای آمادهسازی تیم گفت: ما زمان مناسبی در اختیار داریم تا تیم را با برنامهریزی دقیق، هم در بعد فنی و هم ذهنی، مهیای حضور در رقابتها کنیم. تمرکز اصلی ما ارتقای هماهنگی تیمی، افزایش آمادگی بدنی بازیکنان و آمادهسازی روانی آنها برای شرایط مسابقه است.
مهینی همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به عملکرد سایر ردههای سنی فوتبال بانوان ایران افزود: تیم نوجوانان همواره نمایندهای پرافتخار برای فوتبال بانوان کشور بوده و امیدوارم این روند ادامه یابد. همچنین با توجه به صدرنشینی تیم ملی بزرگسالان در رقابتهای انتخابی و تلاشهای ارزشمند تیم ملی جوانان، امیدوارم شاهد تداوم موفقیتها در تمامی سطوح باشیم. مسیر فوتبال بانوان ایران، اگرچه دشوار، اما رو به رشد است و با استمرار حمایتها، قطعاً آینده امیدوارکنندهای در پیش خواهد بود.