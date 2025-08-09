دبیر مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران گنبدکاووس، از ثبت تقاضای شصت و شِش شرکت داخلی و خارجی تا کنون برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه برون، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالحکیم آق آرکاکلی با انتقاد از سهم کمتر از یک درصدی این استان از خطوط ریلی کشور، بر لزوم اجرای خط ریلی گرگان - مشهد تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح مصوبه دولت است.

آق ارکاکلی افزود: منابع لازم برای اجرای طرح راه آهن ترانزیتی اینچه برون - گنبدکاووس - آزادشهر - شاهرود، را دولت قرار است از طریق فاینانس تامین کند.

وی به سفر هفته گذشته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به گنبدکاووس نیز اشاره کرد و گفت: در این سفر علاوه بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل جاده ترانزیتی نفت در این شهرستان، سه هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز از محل منابع بانکی تخصیص خواهد یافت. بهره‌برداری از این جاده، مرز و گمرک اینچه برون را به کریدور‌های اصلی جاده‌ای متصل خواهد کرد.