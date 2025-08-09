رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه گفت: با افزایش تولید نفت نیجریه در ماه ژوئیه و رسیدن به روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گبنگا کومولافه به‌تازگی در یک همایش انرژی اعلام کرد که تولید نفت نیجریه در ماه ژوئیه از مرز روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه فراتر رفته، اما میانگین تولید کنونی این کشور یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه در روز است.

نیجریه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت قاره آفریقا، حدود دوسوم درآمد دولت و بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی خود را از محل فروش نفت خام تأمین می‌کند و به همین دلیل، افزایش تولید برای تثبیت اقتصاد این کشور حیاتی تلقی می‌شود.

با این حال، سرقت گسترده نفت، ناآرامی‌های منطقه‌ای و سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری سبب کاهش تولید و فشار بر بودجه عمومی نیجریه شده بود؛ وضعی که با تشدید اقدام‌های امنیتی در منطقه نفت‌خیز دلتای نیجر تا حدودی مهار شده است.

رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه گفت: افزایش تولید اخیر بیشتر به‌دلیل گسترش عملیات امنیتی در مناطق حساس بوده و بخشی از تلاش گسترده برای افزایش روزانه یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت و رساندن مجموع ظرفیت تولید به ۳ میلیون بشکه در روز به‌شمار می‌آید.

تولید نفت نیجریه آخرین بار در ماه نوامبر به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

کومولافه تأکید کرد که کمیسیون تحت مدیریتش به همکاری با ذی‌نفعان صنعت نفت برای حفظ دستاوردهای تولید، ارتقای شفافیت و بهبود عملکرد بخش بالادستی ادامه خواهد داد.