با انتشار فراخوان نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند، بخش مستندنگاری با شکلی متفاوت و به همراه بخش‌های جدید معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دوره‌ نهم جشنواره‌ تلویزیونی مستند، مستندنگاری‌ها در سه بخش کتاب، ناداستان/ روایت مستند و گزارش خبری به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین جایزه‌ ویژه‌ ایران عزیز، با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، برای بخش‌های ناداستان/ روایت مستند و گزارش خبری در نظرگرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آثار خود، تا دهم شهریورماه، به تارنمای جشنواره‌ی تلویزیونی مستند به نشانی www.festdoctv.com مراجعه کنند.