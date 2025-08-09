دومین مخزن ٣ تنی گاز مایع به منظور سرعت بخشی به توزیع گاز رایگان بین مواکب در مرز بین المللی شلمچه نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: پس از نصب اولین مخزن گاز مایع جهت تامین گاز مورد نیاز مواکب به منظور پخت نذورات در ایام اربعین حسینی، دومین مخزن ۳ تنی گاز مایع نیز با ظرفیت پر کردن یک کپسول ۱۱ کیلویی در هر ۴۵ ثانیه در مرز بین المللی شلمچه نصب و راه اندازی شد.

محمد بنی سعید افزود: با توجه به تردد بیش از ۹۰۰ هزار زائر از مرز بین المللی شلمچه تاکنون و پیش بینی افزایش تعداد زائران اربعین در روز‌های آتی بیش از ۴۰۰ موکب خدمت رسان در این مرز مستقر شده‌اند که منطقه آبادان به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل عملیات توزیع گاز مایع بین مواکب و هیات‌های مذهبی اقدام به نصب دومین مخزن گاز مایع کرد.

او ادامه داد: خدمات گاز مایع به صورت رایگان به مواکب اربعین حسینی در مرز بین المللی شلمچه ارائه می‌شود.