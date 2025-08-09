«ویگل»، منطقه‌ای باستانی در کاشان است که آتشکده آن، قدمتی چند هزار ساله دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از آغاز عملیات مرمت آتشکده تاریخی ویگل در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

امیر کرم‌زاده گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نیاز آتشکده تاریخی ویگل در شهرستان آران و بیدگل به مرمت و استحکام‌بخشی فضاهای داخلی و دیوارهای این آتشکده تاریخی که منحصربه‌فرد است ، مرمت این آتشکده با اعتباری بیش از چهار میلیارد ریال آغاز شد.

منطقه باستانی ویگل با مساحت 120 هکتار و داشتن آتشکده ای با قدمت چند هزار ساله ، در شرق بیدگل قرار دارد. این آتشکده از دوره های قبل از اسلام تا دوره های دیگر، کاربری خود را داشته است. قدمت تاریخی محوطه ویگل به زمان حکومت ساسانیان و قرن های اولیه اسلام همچنین مصادف با پایان دوره سلجوقی برمی گردد.