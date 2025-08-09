پخش زنده
داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشورمان در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتسال ایران در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
* جواد الائمه شهرکرد - پالایش نفت شازند
داوران: مرتضی شعبانی، یوسف صادقی، امیرحسین نادب، محسن سبزواری و امیرحسین بنده ناظر: علیرضا یگانه
* پردیس قزوین - گیتی پسند اصفهان
داوران: مجید فراهانی، حمید سلیمانی، احمد پورحسن، کامران امیری، سعید دیندار ناظر: یحیی حسینی تالاری
* پالایش نفت اصفهان - مس سونگون ورزقان
داوران: ابراهیم محرابی افشار، دانیال منصوری، بهشاد پنجه زاده، شاهین عباسی و سید ناصر کاظمی، ناظر: بهمن غفاری
* بهشتی سازه گرگان - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: سید مهدی عظیم، رضا ملکی، محمد امین اکبری، مجید کریمیان و علی مهرآبادی، ناظر: علیرضا اصغر علی بیگی
* شهرداری ساوه - فولاد زرند ایرانیان
داوران: محمد بیانی، آرمین ابراهیمی، میلاد محمدیان، رامین عاشری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی راد
* گهر زمین سیرجان - سن ایچ ساوه
داوران: حسین امیری، محمد مهدی حقوقی، سعید قربانی زاده، مسعود مقتدری و ایمان سمیعی ناظر: احمدرضا جباری
* فولاد هرمزگان - پالایش نفت بندرعباس
داوران: علی احمدی، مهدی طاهری، محمد شرونی، جمال مرادبخش و ستار کدوری ناظر: عارف سیاحی