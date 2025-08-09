به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

* جواد الائمه شهرکرد - پالایش نفت شازند

داوران: مرتضی شعبانی، یوسف صادقی، امیرحسین نادب، محسن سبزواری و امیرحسین بنده ناظر: علیرضا یگانه

* پردیس قزوین - گیتی پسند اصفهان

داوران: مجید فراهانی، حمید سلیمانی، احمد پورحسن، کامران امیری، سعید دیندار ناظر: یحیی حسینی تالاری

* پالایش نفت اصفهان - مس سونگون ورزقان

داوران: ابراهیم محرابی افشار، دانیال منصوری، بهشاد پنجه زاده، شاهین عباسی و سید ناصر کاظمی، ناظر: بهمن غفاری

* بهشتی سازه گرگان - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: سید مهدی عظیم، رضا ملکی، محمد امین اکبری، مجید کریمیان و علی مهرآبادی، ناظر: علیرضا اصغر علی بیگی

* شهرداری ساوه - فولاد زرند ایرانیان

داوران: محمد بیانی، آرمین ابراهیمی، میلاد محمدیان، رامین عاشری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی راد

* گهر زمین سیرجان - سن ایچ ساوه

داوران: حسین امیری، محمد مهدی حقوقی، سعید قربانی زاده، مسعود مقتدری و ایمان سمیعی ناظر: احمدرضا جباری

* فولاد هرمزگان - پالایش نفت بندرعباس

داوران: علی احمدی، مهدی طاهری، محمد شرونی، جمال مرادبخش و ستار کدوری ناظر: عارف سیاحی