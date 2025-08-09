به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بانوان استان‌های سراسر کشور در دوره ارتقای فنون دفاع شخصی و آزمون سراسری دان هاپکیدو GHA در آکادمی مرکزی ایران به میزبانی شهرستان آمل شرکت کردند.

در این دوره دو روزه استاژ فنی و آزمون دان سراسری هاپکیدو GHA بانوان کشور که در سالن ورزشی غدیر شهرداری آمل برگزار شد، بیش از ۱۳۰ هاپکیدوکار از استان‌های مختلف حضور داشتند و زیر نظر مربیان آموزش دیده این رشته دوره‌های تخصصی را فرا گرفتند.

شرکت کنندگان این دوره مربیان، نماینده‌های هاپکیدو GHA استان ها، اساتید و رزمی کاران رده‌های قرمز به بالا هستند.

"جعفر نوایی" رییس هاپکید GHA ایران و کشور‌های آسیای مرکزی در روز دوم این دوره آموزشی حضور یافت و از نزدیک در جریان آموزش پذیری مربیان و هنرجویان قرار گرفت.

نماینده هاپکیدو GHA مازندران گفت: این دوره به همراه آزمون دان، برای نخستین بار ویژه بانوان در سال جاری در محل آکادمی مرکزی و سالن ورزشی غدیر شهرداری آمل برگزار شد.

"ذکیه یحیی زاده" افزود: شرکت کنندگان در دو روز برگزاری این دوره، فنون تخصصی دفاع شخصی، تکنیک‌های خیابانی و دیگر تکنیک‌های هاپکیدو GHA و همچنین قوانین به روز این رشته را آموزش دیدند.

وی افزود: ثبت نام این دوره کشوری از طریق فدراسیون ورزش‌های رزمی انجام شده و بیش از ۱۳۰ هاپکیدوکار از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند.

یحیی زاده با اشاره به اینکه این دوره زیرنظر "مریم نظری" نائب رئیس هاپکیدو GHA کشور آموزش داده می‌شود، اضافه کرد: به شرکت کنندگان این دوره آموزشی که به صورت رسمی در سامانه فدراسیون ورزش‌های رزمی نام نویسی کرده بودند، گواهی نامه پایان دوره و ارتقا نیز از طریق فدراسیون ورزش‌های رزمی صادر می‌شود.

همچنین رئیس هاپکیدو GHA ایران در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه هاپکیدو GHA بانوان ایران در کمتر از ۷ سال فعالیت تاکنون توانسته انسجام و عملکرد مثبت به ثبت برساند، گفت: با برنامه ریزی‌های مطلوب برای توسعه این ورزش در بانوان و آقایان می‌توان آینده‌ای بسیار روشن را مشاهده کرد.

جعفر نوایی، با اشاره به اینکه از لحاظ کمیت و کیفیت هاپکیدو کاران GHA استان‌های کشور در دو سطح تقسیم بندی شدند.

وی یادآورشد: دوره استاژ فنی و آزمون سراسری دان هاپکیدو GHA مردان کشور نیز هفته گذشته با حضور بیش از ۷۰ نفر به میزبانی مازندران در آکادمی مرکزی شهرستان آمل به مدت دو روز برگزار شده بود.