فرمانده فراجا گفت: کنترل تردد زائران در مرزهای اربعین بسیار دقیق است و اگر فردی از گذرنامه غیر استفاده کند سریعا شناسایی و از خروج آن جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سردار احمدرضا رادان در سفر به خوزستان اظهار کرد: اگر کسی گذرنامه خود را به فرد دیگری تحویل دهد حتما مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: روند صدور گذرنامه اربعین و گذرنامه بین المللی هیچ مشکلی وجود ندارد و افراد میتوانند در کوتاهترین زمان گذرنامه خود را تحویل بگیرند.
سردار رادان با اشاره به خروج بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار زائران ایرانی از مرزهای ششگانه برای حضور در مراسم اربعین حسینی بیان کرد: بیش از ۸۰۰ هزار زائر نیز پس از شرکت در مراسم اربعین به کشوربازگشتند.
وی ادامه داد: با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی از امروز ورود و خروج زائران در مرزها تقریبا برابر شده و زائر در زمان کمتر از چهار ثانیه از مرز عبور میکنند.
فرمانده فراجا افزود: گذرگاه اربعین شلمچه در استان خوزستان پس از مرز مهران دومین مرز از لحاظ تردد زائران است.