رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از ۷ برابر شدن طرحهای معدنی در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داریوش اسماعیلی در سفر به استان آذربایجان شرقی گفت: با اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف معادن، خطراحتمالی اکتشاف برای بخش خصوصی تا ۷۰ درصد کاهش یافته و امسال ۷ برابر سال گذشته طرح های معدنی تعریف شده است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در نشست کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نقش مسئولان در ارائه راهکارهای عملیاتی گفت: باید اقتصاد نفتی جای خود را به اقتصاد معدن بدهد و بخش خصوصی باید بطور جدی وارد این عرصه شود.
وی افزود: ایران با داشتن ذخایر معدنی عظیم به ارزش حدود ۲۷ تریلیون دلار، از جمله 5 کشور برتر جهان در حوزه منابع معدنی است. با این حال، تنها 2 درصد این ذخایر اکتشاف شده و ظرفیت اکتشافات معدنی کشور باید افزایش یابد.
رئیس سازمان زمین شناسی اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای معدنی کشور، هم اکنون بیش از ۶۰ طرح ویژه معدنی در دستور کار دارد و معدن مس سونگون نیز اولویت برنامههای سازمان است.
همچنین اسماعیلی از تهیه بستههای سرمایه گذاری به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جذب سرمایه بخش خصوصی خبر داد و بر اهمیت تفویض اختیارها به استانها همراه با مسئولیت پذیری تأکید کرد.
در ادامه رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کمبود انرژی و نبود مشوقهای سرمایه گذاری استان، ظرفیت ۸۰ درصدی واحدهای فلزی را خالی اعلام کرد و خواستار تدوین سیاستهای حمایتی در حوزه انرژی شد.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تأکید بر طولانی بودن فرآیند سرمایه گذاری در حوزه معدن، خواستار توجه ویژه به معادن و برگزاری جلسات همفکری گسترده میان تصمیم گیرندگان شد.