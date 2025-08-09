پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کرمانشاه گفت : با راهاندازی بیش از ۳۰ غرفه صنایع دستی در مسیر زائران اربعین، هنرمندان این حوزه از فرصتهای اقتصادی و فرهنگی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کرمانشاه امروز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ با اشاره به بهرهبرداری از اقتصاد اربعین و ترویج هنر صنایع دستی در کرمانشاه، بیان کرد: بیش از ۳۰ غرفه صنایع دستی در شهرستان کرمانشاه راهاندازی شده است.
فردین زارعی از تجربیات مثبت سالهای گذشته و استقبال ویژه زائران عتبات عالیات در مراسم عظیم اربعین یاد و تصریح کرد: با هماهنگی معاونت صنایع دستی، این غرفهها در دو نقطه در مسیر کربلا راهاندازی شدهاند.
او افزود: تلاش کردیم تا با تمرکز زدایی از مرکز شهرستان، این بازارچههای موقت را در دو نقطه خارج از شهر و در بخشهای تابعه شهرستان و در مسیر اصلی راه کربلا ایجاد کنیم.
زارعی گفت:این بازارچهها در نقاط پر تردد و کلیدی جانمایی شدهاند.
او تصریح کرد: امسال در این غرفهها از انواع هنرهای دستی شهرستان و هنرمندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، استفاده کردیم تا از ظرفیتهای اقتصادی اربعین بهرهبرداری کنیم.