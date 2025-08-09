به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمدحسین فتایی صبح امروز در دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و قرآنی در اداره ارشاد این شهرستان، ضمن ابلاغ سلام معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعلام حمایت این معاونت به منظور برگزاری دومین جشنواره ملی خوشنویسی سواد قلم در کوهدشت خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان کوهدشت هنرمندان برجسته و نام آشنای شهرستان در سطح ملی در همه زمینه‌های فرهنگی و هنری دارد.

مشاور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای اقتدار وطن افزود: هنرمندان همزمان و دوشادوش رزمندگان و مدافعان وطن در دفاع از یکپارچگی و وحدت ایران عزیز حضوری فعال و موثر داشتند و معاونت هنری از تولید محتوای هنری در خصوص اقتدار ملی حمایت خواهد کرد.