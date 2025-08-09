میزبانی کوهدشت از جشنواره ملی سواد قلم
مشاور امور اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری دومین جشنواره ملی خوشنویسی «سواد قلم» به میزبانی کوهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمدحسین فتایی صبح امروز در دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و قرآنی در اداره ارشاد این شهرستان، ضمن ابلاغ سلام معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعلام حمایت این معاونت به منظور برگزاری دومین جشنواره ملی خوشنویسی سواد قلم در کوهدشت خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان کوهدشت هنرمندان برجسته و نام آشنای شهرستان در سطح ملی در همه زمینههای فرهنگی و هنری دارد.
مشاور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای اقتدار وطن افزود: هنرمندان همزمان و دوشادوش رزمندگان و مدافعان وطن در دفاع از یکپارچگی و وحدت ایران عزیز حضوری فعال و موثر داشتند و معاونت هنری از تولید محتوای هنری در خصوص اقتدار ملی حمایت خواهد کرد.
در این جلسه هنرمندان شهرستان ضمن قدردانی از حمایتهای دکتر نادره رضایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از برگزاری دومین جشنواره ملی خوشنویسی سواد قلم خواستار حمایت معاونت هنری از سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری هنرمندان در سایر انجمنهای هنری نیز بودند و دغدغههای خود را بیان کردند.