به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسعود پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی و اعضای شورای اداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت نگاه نو به توسعه، افزود: همان‌طور که در دوران جنگ با تغییر نگاه، فرصت‌سازی شد، امروز نیز باید جور دیگری به مسائل نگاه کنیم؛ مسیر گذشته پاسخ‌گو نیست و باید تصمیم‌گیری را به میدان نزدیک‌تر کنیم.

وی همچنین با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: اکثر کشور‌هایی که امروز موفق هستند از بسیاری استان‌های ما کوچک‌ترند، اما با واگذاری اختیار توانسته‌اند پیشرفت کنند و هر استاندار می‌تواند رئیس‌جمهور استان خود باشد اگر اختیارات واقعی و ابزار عمل در اختیارش قرار گیرد.

رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی ظرفیت‌هایی فراتر از برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس دارد و مرز، کشاورزی، تجارت و فرهنگ متنوع آن، منابع بی‌بدیلی هستند که اگر به درستی مدیریت شوند، توسعه پایدار محقق خواهد شد.

پزشکیان با بیان اینکه وضعیت آب و برق در مرکز کشور به خط بحران رسیده، خواستار بازنگری در جانمایی‌های ملی شده و اضافه کرد: طرح انتقال پایتخت نه تنها موضوعی سیاسی، بلکه یک ضرورت زیست‌محیطی و مدیریتی است و باید از تمرکز بیش از اندازه در تهران پرهیز کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های ناکارآمد در حوزه تولید و بازار، افزود: نمی‌شود آب را به سیب تبدیل کرد و بعد آن را نتوان فروخت؛ باید پاسخ داد که چه تولید می‌کنیم، برای چه زمانی، در چه بازار و با چه قیمتی! تولید بدون برنامه، هدررفت منابع است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما هنوز در بسیاری از شاخص‌های توسعه اول نشده‌ایم، چون در اجرای سیاست‌ها از متخصصان واقعی استفاده نکرده‌ایم، یادآور شد: توسعه زمانی محقق می‌شود که نخبگان، نوآوران و فناوران در رأس امور قرار گیرند، حتی اگر هم‌نظر ما نباشند.

پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت تربیت سرمایه‌گذاران واقعی، افزود: سرمایه‌گذار باید توان مالی و دانش داشته باشد، نه صرفاً به دنبال دریافت وام باشد و تکنولوژی، هوش مصنوعی و نوآوری باید محور توسعه باشند، نه صرفاً افزایش کار فیزیکی.

وی در ادامه با استقبال از استفاده از مشاوران خارجی در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، آن را عاملی برای افزایش دقت و جذب سرمایه عنوان کرده و بیان داشت: برنامه‌ریزی علمی، استفاده از فناوری و مدیریت منابع انسانی سه ضلع توسعه پایدار هستند و نگاه جزیره‌ای به مشکلات، ما را عقب نگه‌داشته است.

رئیس‌جمهور به کمبود‌های زیرساختی آذربایجان‌غربی نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی با کمبود هشت هزار کلاس درس، ۲هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی و کمبود شدید در حوزه‌های راه و آب روبه‌رو است، اما این مشکلات، با مشارکت مردم، خیرین و نگاه مسئولانه، قابل حل است.

پزشکیان همچنین با بیان اینکه محدودیت‌ها اغلب در ذهن ماست، اظهار داشت: با باور به توان داخلی و تکیه بر ظرفیت‌های محلی می‌توان مشکلات را حل کرد و آذربایجان‌غربی پتانسیل جهش دارد، به شرطی که همه با هم تصمیم بگیریم و توسعه را اولویت قرار دهیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام بهداشت و درمان، اصلاح آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و نگاه آینده‌نگرانه به سرمایه‌گذاری، افزود: یکی از راه‌حل‌های مهم برای برون‌رفت از مشکلات، محله‌محوری است که به‌زودی در سطح ملی اجرا خواهد شد؛ چشم‌اندازی که رهبری ترسیم کرده‌اند، قابل دستیابی است، مشروط بر اینکه برنامه‌محور و صادقانه حرکت کنیم و با هم می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.