معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بهره مندی حدود ۷ هزار زائر به مراکز بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی مستقر در مسیر‌های تردد زوار و پایانه مرزی چذابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی با اشاره به مراجعه حدود ۷ هزار زائر به مراکز بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی مستقر در مسیر‌های تردد زوار و همچنین پایانه مرزی چذابه، گفت: خدمات‌رسانی سلامت به زائران اربعین حسینی بدون وقفه و با همه ظرفیت در حال انجام است.

وی افزود: از آغاز عملیات سلامت اربعین تاکنون، ۷۰۶ مأموریت اورژانسی شامل ۸۴ مأموریت ترافیکی و ۶۲۲ مأموریت غیرترافیکی توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵) انجام شد که از این تعداد ۶۰۰ مورد درمان در محل و ۱۰۴ اعزام به مراکز درمانی ثبت شده است.

دکتر معزی ادامه داد: در ماموریت‌های غیرترافیکی اورژانس ۱۱۵، تعداد ۱۶۲ مورد گرمازدگی، ۶۳ مورد مشکلات گوارشی، ۴۵ مورد تنفسی، ۳۴ مورد قلبی، ۳ مورد اورژانس زنان و تعداد ۳۱۵ ماموریت به دلیل سایر موارد ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: همچنین درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی تا بامداد روز ۱۶ مردادماه، در مجموع ۱۳۲۵ مراجعه‌کننده را پذیرش نمود که از این تعداد، ۱۳۱۳ نفر خدمات درمانی در محل دریافت کردند و ۱۲ نفر به بیمارستان اعزام شدند. همچنین ۲۶۴ نفر از زائران نیز در این بازه زمانی از خدمات سالن‌های سرد در مرز چذابه، جهت پیشگیری از گرمازدگی بهره‌مند گردیدند.

دکتر معزی می‌گوید: در میان موارد مراجعه به درمانگاه مرزی چذابه، ثبت ۲۵۱ مورد گرمازدگی، ۱۷۵ مورد مشکلات گوارشی، ۴۵ مورد مشکلات قلبی و ۳۷ مورد مشکلات تنفسی، ۵ مورد حوادث ترافیکی و ۸۱۲ مورد نیز به دلیل سایر مشکلات گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، طی این بازه زمانی، درمانگاه تأمین اجتماعی نیز میزبان ۱۰۷۰ نفر از زائران اربعین بوده است که از این تعداد، ۳۷۳ نفر به دلیل گرمازدگی، ۲۱۶ نفر برای مشکلات گوارشی، ۴۶ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۲۳ نفر به دلیل مشکلات تنفسی و ۴۱۲ نفر نیز به دلیل سایر موارد از خدمات این مرکز درمانی بهره‌مند شدند.

دکتر معزی بیان داشت: همچنین مراکز خدمات درمانی نیرو‌های مسلح نیز در این مدت به ۲۰۲۹ مراجعه‌کننده خدمات بهداشتی درمانی ارائه کردند و سهم قابل توجهی در ارائه خدمات سلامت به زوار اربعین حسینی داشته‌اند که از این تعداد، ۲۰۲۴ نفر از خدمات درمان در محل بهره‌مند و ۵ نفر نیز برای خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان اعزام شدند. از مجموع مراجعه‌کنندگان به این مراکز، ۸۷۲ مورد گرمازدگی، ۴۵ مورد مشکلات گوارشی، ۴ مورد مشکلات قلبی، یک مورد ناشی از حوادث ترافیکی و ۱۱۰۷ مراجعه به دلیل سایر موارد در میان آنان مشاهده شده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش، مراجعه ۵۷۴ نفر به درمانگاه شهید تندگویان صنعت نفت به ثبت رسید که از این تعداد، ۱۹۱ مورد گرمازدگی، ۱۶۹ مورد مشکلات گوارشی، ۳۶ مورد مشکلات قلبی، ۱۸ مورد مشکلات تنفسی و ۱۵۹ مورد سایر مشکلات ثبت شده است.

دکتر معزی اظهار کرد: از آغاز عملیات سلامت اربعین تاکنون ۷۷ مراجعه به اورژانس بیمارستانی نیز به ثبت رسید که از این تعداد ۲۳ نفر به دلیل حوادث ترافیکی، ۲۴ نفر گرمازدگی، ۸ نفر با مشکلات گوارشی، ۸ نفر به دلیل مشکلات تنفسی، ۶ نفر بر اثر مشکلات قلبی و ۸ نفر نیز به دلیل سایر موارد، به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه داشته‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: همچنین جمعیت هلال احمر نیز از ابتدای عملیات سلامت اربعین تاکنون به ۸۸۵ نفر از زائران خدمات موردنیاز ارائه کرده است که از این تعداد ۸۸۰ نفر خدمات درمانی موردنیاز را در محل دریافت نمودند و ۵ نفر نیز برای خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان و مراکز درمانی اعزام شدند. در این میان، ۵۲۳ خدمت در قالب کنترل فشارخون، ۲۳۶ مورد بررسی میزان قندخون و ۱۲۶ مورد سایر خدمات به زوار اربعین حسینی توسط جمعیت هلال احمر ارائه گردید.

دکتر معزی با اشاره به افزایش تعداد آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ در این ایام، اظهار داشت: هم اکنون ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۳ اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک خودروی ارتباطات در مسیر‌های تردد زوار و مرز چذابه مستقر هستند. نیرو‌های اورژانس ۱۱۵، پایگاه‌های بهداشتی دانشگاه و درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی قرار دارند و این خدمات به صورت ۲۴ ساعته تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.