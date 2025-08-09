طرح بازسازی و نوسازی شبکه روشنایی، با هدف ارتقای ایمنی و زیبایی معابر کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، طرح تهیه مصالح و اجرای عملیات بازسازی و نوسازی شبکه روشنایی در سطح کیش با هدف ارتقاء سطح روشنایی معابر، افزایش ایمنی مسیر‌ها و کاهش مصرف انرژی برق آغاز شد.

این طرح با هدف جایگزینی چراغ‌های فرسوده با چراغ های LED کم‌مصرف، روشنایی معابر را بهبود و مصرف انرژی را نیز کاهش می‌دهد.

در این طرح، ۵۰۰ پایه چراغ فرسوده با طول عمر بالا همراه با زیرساخت های بتنی تعویض می‌شوند و چراغ‌های خیابانی با مصرف بالا با چراغ‌های LED کم‌مصرف جایگزین می‌شوند.

این اقدام با هدف به‌کارگیری رویکرد‌های نوین مدیریت شهری با تمرکز بر بهره‌وری انرژی، ایمنی معابر و ارتقاء کیفیت روشنایی در معابر عمومی اجرا می‌شود.

در مرحله نخست این طرح که در بلوار حریره اجرایی شد، ۲۵ پایه چراغ به ارتفاع ۱۱ متر به همراه پایه‌های جدید نصب و راه‌اندازی شد.

۱۴۰ چراغ خیابانی هم با لامپ بخار سدیم ۲۵۰ وات جمع‌آوری و به‌جای آنها، ۷۰ چراغ خیابانی LED با توان ۱۷۵ وات نصب شد.

با اجرای این عملیات، با افزایش سطح روشنایی مسیر، آمار مصرف انرژی برق به شکل قابل توجهی کاهش یافت.