۱۸ مرداد روز شهدای مدافع حرم است، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، مزین به نام کسانی است که دلباخته راه عشق شدند و از قید و بند حیات مادی آزاد گشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهدای پر افتخار مدافعان حرم در صف مقدم دفاع از ایران، بدون لحظه‌ای تردید، قدم به میدان جهاد با دشمنان اسلام نهادند و جان گرامی شان را تقدیم امنیت حریم الهی جمهوری اسلامی و سرزمین‌های اسلامی کردند.

آنان که به نام پروردگار خود هجرت نمودند و خون پاکشان غریبانه در سرزمین‌های اسلامی برای حفظ و اعتلای اسلام و اهل بیت (ع) ریخته شد.

دیار الوند ۱۴ شهید مدافع حرم تقدیم وطن کرده است، از سردار شهید همدانی گرفته تا شهید «محمدرضا زارع الوانی»، شهید «قاضی‌خانی»؛ شهید «مجید صانعی»، شهید «مجتبی کرمی»، شهید «میلاد مصطفوی»، شهید «محسن فانوسی»، شهید «مرتضی ترابی‌کمال»، شهید «حیدر ابراهیم‌خانی» و شهید «سعید شاملو»؛ شهید"علیرضا شمسی پور"، شهید "محمد حسین بشیری"، شهید "حسین معز غلامی" و رسول خلیلی از شهدای مدافع حرم استان همدان هستند.