تیم ملی بسکتبال ایران با کسب دو پیروزی پیاپی مقابل گوام و ژاپن و شکست سوریه برابر گوام، صدرنشینی خود را در گروه B جام آسیا ۲۰۲۵ قطعی کرد و ملی‌پوشان کشورمان به طور مستقیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از شکست تیم ملی بسکتبال سوریه مقابل گوام و با توجه به نتایج دیدار‌های گروه B، تیم ملی ایران با کسب دو پیروزی مهم برابر تیم‌های گوام و ژاپن، موفق به تثبیت جایگاه خود در صدر جدول این گروه شد.

این نتیجه باعث شد که ایران به طور مستقیم به مرحله یک‌چهارم پایانی جام آسیا صعود کند. تیم ایران روز یکشنبه برابر تیم سوریه بازی خواهد کرد که نتیجه این بازی نقشی در جایگاه ایران در جدول گروه B ندارد.