مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به پیشرفت قابل توجه طرح گازرسانی به مجتمع گلخانه‌ای این شهرستان گفت: این طرح گامی مهم در توسعه کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به اهمیت تأمین انرژی پایدار برای واحد‌های گلخانه‌ای دزفول اظهار کرد: در راستای پیگیری و تسریع در روند اجرای این طرح حیاتی، جلسات متعددی با حضور گلخانه‌داران و مجریان طرح و باهدف رفع موانع احتمالی و اطمینان از پیشبرد پروژه مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بوده است.

وی افزود: طول خط لوله فلزی این پروژه ۴۵۰۰ متر است که از لوله‌های ۸ اینچ فلزی با کیفیت بالا استفاده شده است و پیمانکار این پروژه بزرگ، شرکت گاز استان خوزستان است که با تخصص و تجربه خود، عملیات اجرایی را با دقت و سرعت پیش می‌برد.

قمرزاده ادامه داد: اعتبار کلی در نظر گرفته شده برای این طرح بیش از ۴۵ میلیارد ریال است که نشان از عزم جدی مسئولین در حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات گلخانه‌ای دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول همچنین به جزئیات ایستگاه تقلیل فشار این طرح اشاره و اضافه کرد: ساخت ایستگاه تقلیل فشار شامل ساختمان، محوطه‌سازی و نصب تجهیزات مکانیکال پیشرفته، از دیگر بخش‌های مهم این پروژه است که نقش کلیدی در تنظیم و توزیع ایمن گاز در مجتمع گلخانه‌ای ایفا خواهد کرد.

قمرزاده می‌گوید: با بهره‌برداری کامل از این طرح، گلخانه‌داران دزفولی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد که این امر علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید، به ارتقاء کیفیت محصولات و توان رقابتی آنها در بازار‌های داخلی و بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.