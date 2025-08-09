استاندار خوزستان از اختصاص ۱۱.۵ همت تسهیلات برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان خبر داد و گفت: منابع اختصاص یافته باید به صورت هدفمند و عادلانه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان بیان کرد: این تسهیلات در چارچوب مصوبات سفر رییس‌جمهور به استان اختصاص یافته و سازوکار اجرایی آن باید هرچه سریع‌تر طراحی شود تا چرخ‌های تولید با شتاب بیشتری به حرکت درآیند.

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای برنامه‌ریزی و توزیع این تسهیلات خبر داد و افزود: تخصیص منطقی و برنامه‌ریزی‌شده منابع می‌تواند اثرگذاری بیشتری در رونق تولید استان داشته باشد.

استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی استان گفت: ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی باید اولویت خرید خود را به محصولات تولیدی خوزستان اختصاص دهند تا از این طریق اقتصاد استان تقویت شود.

موالی‌زاده همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فنی داخل استان برای تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات تاکید کرد و افزود: نیرو‌های متخصص و کارآمد خوزستانی قادرند این خدمات را با کیفیت مطلوب ارایه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی توزیع ارز در مرز‌های استان اشاره کرد و گفت: شعب بانک‌ها و باجه‌های مرزی در پایانه‌های چذابه و شلمچه به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند تا زایران با مشکل مواجه نشوند.

استاندار خوزستان افزود: در حال حاضر ۱۷ شعبه بانک ملی، ۱۸ شعبه پست بانک و ۱۴۹ باجه در استان به ارایه خدمات ارزی مشغول هستند و ساعات کاری آنها افزایش یافته است تا مشکلات مردم کاهش یابد.