۱۲۷ زائر اربعین از خدمات بیمارستان سیار مستقر در باشماق بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: روز گذشته، ۱۳۸ زائر اربعین در استان از خدمات درمانی بهرهمند شدند که ۱۲۷ نفر آنان مربوط به بیمارستان سیار مرز باشماق مریوان بود.
بابک هدایی افزود: ۱۲۴ زائر اربعین درمان سرپایی، سه نفر در بخش بستری و پنج نفر از خدمات اورژانس ۱۱۵ بهرهمند شدند.
وی با بیان اینکه ۶ زائر هم به بیمارستانهای دیواندره، کوثر و بعثت سنندج مراجعه کردند، افزود: تعداد تیمهای بهداشتی در مرز ۹ تیم فعال شامل ۱۷ کارشناس است.
هدایی یادآور شد: ۶۴ مورد بازرسی از موکبها و مراکز تهیه غذا و ۴۲ مورد تست PCR از زائرین و خادمین هم انجام و سه مورد کشف و معدوم سازی مواد خوراکی غیرمجاز هم انجام شد.
مرز باشماق برای چهارمین سال، میزبان زائران اربعین برای عزیمت به کربلای معلی است.