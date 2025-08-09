به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ دوم ستاد «حسین محمدشفیعی» فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب کشور به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد.



متن این پیام بدین شرح است.



در دنیای امروز که سرعت تحولات، مرز میان واقعیت و روایت را باریک کرده، خبرنگار حرفه‌ای، عنصری کلیدی در شکل‌دهی به افکار عمومی، تأمین امنیت روانی جامعه و حفظ انسجام ملی محسوب می‌شود.



در ساختار‌های راهبردی همچون ارتش جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران نقش مکملی در بازتاب اقتدار ملی، تبیین منافع عالی کشور و خنثی‌سازی جنگ رسانه‌ای دشمن دارند. به همین مناسبت و در روز خبرنگار، بر خود فرض می‌دانم نکاتی تحلیلی در پاسداشت مقام والای خبرنگاران متعهد کشور عزیزمان ایران تقدیم کنم.



خبرنگار؛ صدای وجدان و بیدار جامعه در جغرافیای پیچیده تحولات امروز است، خبرنگار نه‌تنها راوی وقایع، بلکه وجدان بیدار جامعه است که با چشمانی باز و قلمی آگاه، حقایق را روایت می‌کند. در عرصه دفاعی و امنیتی، جایی که مرز میان واقعیت و برداشت‌های احساسی یا سیاسی ممکن است باریک و لغزنده باشد، نقش خبرنگار به‌مراتب حساس‌تر و سترگ‌تر جلوه‌گر می‌شود. آنچه خبرنگار متعهد و حرفه‌ای را از دیگران متمایز می‌کند، توانایی او در درک لایه‌های پنهان واقعیت و انعکاس آن با اتکا بر اصول اخلاق رسانه‌ای و تعهد ملی است. چنین نگاهی، نه صرفاً در خدمت رسانه، بلکه در خدمت امنیت، ثبات و رشد معنوی جامعه قرار دارد.



در جایگاه یک فرمانده نظامی، بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که گزارش‌های دقیق و تحلیل‌های بی‌طرفانه خبرنگاران متعهد، توانسته‌است نقش بازدارنده در مقابل تهدیدات نرم ایفا کند؛ تهدیداتی که با پوشش رسانه‌ای مشوش، امنیت روانی مردم را نشانه می‌روند. از همین‌رو، خبرنگار آگاه، جزئی از جبهه دفاع ملی است؛ دفاعی که امروز، نه تنها در میدان‌های فیزیکی بلکه در عرصه ادراکات و باور‌ها جریان دارد.



خبرنگار، در منظومه فکری ما نظامیان، هم‌سنگ سلاحی است که مرز‌های حقیقت را از هجمه تحریف، شایعه و جهل صیانت می‌کند. قداست قلم، تنها واژه‌ای آرمانی نیست؛ بلکه اصولی استراتژیک است که به خبرنگار هویت حرفه‌ای و مشروعیت اجتماعی می‌بخشد. همان‌گونه که نظامی با تفکر و بینش، انضباط و آموزش، سلاح به دست می‌گیرد، خبرنگار نیز با تعهد، دانش و تحلیل، قلم بر کاغذ می‌زند. تجلیل از مقام خبرنگار، در حقیقت پاسداشت حقیقت‌جویی، روشنگری و ایستادگی بر مرز‌های صداقت رسانه‌ای است. این نگاه، سطحی و مناسبتی نیست؛ بلکه نگاهی استراتژیک به نقشی که خبرنگار در تثبیت مشروعیت ملی، ارتقای سواد رسانه‌ای و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن ایفا می‌کند.

در شرایطی که دشمن، میدان جنگ را به جغرافیای باور‌های عمومی کشانده، قلم خبرنگار، خط مقدم مقابله با تحریف و دروغ است.



نگاه ما به خبرنگاری، صرفاً به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه این حرفه را نهادی تمدنی و تأثیرگذار بر شکل‌گیری عقلانیت جمعی می‌دانیم. خبرنگار موفق، نه‌فقط حامل خبر، بلکه مهندس افکار عمومی است؛ کسی که با شناخت عمیق از تحولات، تحلیل محیطی و درک روندها، می‌تواند مخاطب را در مسیر درست آگاهی هدایت کند. از این منظر، ضرورت دارد خبرنگاری به‌عنوان یک حرفه عالمانه، با آموزش‌های تخصصی، اخلاق رسانه‌ای و پیوست امنیتی تعریف و تقویت شود. خبرنگار باید به سلاح تحلیل، قدرت مشاهده و مهارت روایت مسلح باشد. رسانه‌های حرفه‌ای نیز مسئولیت دارند تا به‌جای بازنشر انبوه محتوا‌های سطحی، خبرنگار را به کنشگری فعال، پرسشگر و دقیق تبدیل کنند.

همان‌گونه که در ارتش جمهوری اسلامی ایران، آموزش، دانش‌افزایی و تخصص‌گرایی اساس عملکرد ماست، انتظار داریم حوزه رسانه نیز با همین منطق پیش رود.



باور داریم امنیت پایدار نه‌فقط حاصل قدرت سخت، بلکه نتیجه تعامل هوشمندانه و اخلاق‌مدار با نهاد‌های رسانه‌ای است. همکاری میان نیرو‌های مسلح و جامعه رسانه‌ای، یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تثبیت آرامش اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ملی در برابر جنگ‌های ترکیبی است. خبرنگارانی که با حضور میدانی در رزمایش‌ها، بحران‌ها و مناطق مرزی، تصویر دقیق و متوازن از توانمندی‌های دفاعی کشور ارائه می‌دهند، در حقیقت به بازدارندگی ملی کمک می‌کنند.

ما از خبرنگارانی که درک درستی از پیچیدگی‌های امنیتی، ملاحظات عملیاتی و مصالح ملی دارند، استقبال می‌کنیم و معتقدیم باید سازوکار‌هایی برای افزایش تعامل نهادینه میان رسانه‌ها و نیرو‌های مسلح شکل گیرد؛ تعاملاتی مبتنی بر اعتماد متقابل، آموزش دوسویه و شفافیت مسئولانه که منجر به خروجی‌هایی مطلوب شود.



روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش کسانی است که با جسارت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، مسیر آگاهی‌بخشی را هموار می‌کنند.

فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای نزاجا و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب کشور ضمن تبریک این روز، از عموم خبرنگاران متعهد کشور و استان قهرمان خیز خوزستان که با نگاه ملی و حرفه‌ای در مسیر تقویت امنیت، انسجام و پیشرفت گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌نماید. یقین داریم که استمرار این رویکرد، زمینه‌ساز ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.